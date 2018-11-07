Саратовский депутат за две недели на "макаронной диете" похудел на 6 кг

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который в качестве эксперимента пытается прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, похудел почти на 6 кг.

— Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел, — рассказал Бондаренко ТАСС.

Депутат питается в основном крупами и овощами. Например, его завтрак состоит из 1,5 яиц, обед — из гречки или щей без мяса. Продолжает соблюдать "диету" он даже в командировках — готовит себе сам, отказывается от еды в самолётах.

— Чтобы не нарушать чистоту эксперимента в полёте, который занял 4,5 часа, я был вынужден отказаться от еды и пил только воду, — отметил он.

Напомним, Бондаренко решился прожить месяц на 3,5 тысячи рублей после спора с саратовским министром Натальей Соколовой. Чиновница уверяла, что россиянам достаточно тратить на еду именно эту сумму, и аргументировала это тем, что "макарошки всё время стоят одинаково". После обнародования скандального видео Соколова была уволена, а Бондаренко решил прожить месяц "на макарошках".