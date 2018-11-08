Умершая в Китае модель из Перми могла заразиться смертельным вирусом через еду

Влада Дзюба скончалась в больнице Шанхая в октябре 2017 года, однако все детали произошедшего следователи не могут установить до сих пор.

СК России продлил следствие по делу о смерти 14-летней Влады Дзюбы, которая работала моделью в Китае, для проведения дополнительных экспертиз, поскольку, по словам специалистов, девушка могла заразиться смертельным вирусом через еду. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По имеющейся информации, Влада уехала в Поднебесную для работы на модных показах, однако 25 октября резко почувствовала себя плохо и была госпитализирована в шанхайскую больницу. Спустя два дня она скончалась.

Ранее выдвигались разные версии случившегося, однако медики установили, что смерть девушки наступила от лептоменингита — воспаления мягкой и паутинных оболочек головного и спинного мозга. Это очень редкое и опасное заболевание, без лечения смерть от него наступает в течение 2–4 дней.

Следствие выяснило, что среди окружения девушки никто больше не заболел, равно как и не была зарегистрирована вспышка этого заболевания китайской стороной. Поэтому эксперты склоняются к тому, что опасные бактерии попали в организм Влады вместе с едой.

Также следствие назначило дополнительную проверку, чтобы выяснить, правильно ли девушке оказывали медицинскую помощь в Китае.