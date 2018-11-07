Трамп заявил, что ждёт полноформатной встречи с Путиным на G20

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Трамп заявил, что ждёт полноформатной встречи с Путиным на G20

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Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент США ещё раз заявил о своих хороших отношениях с российским лидером, вспомнив встречу с ним в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что настроен на полноформатную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита G20, который пройдёт в Аргентине в конце ноября.

— Мы вскоре встретимся на G20, где он и я будем. И вот этой встречи мы ждём, — отметил Трамп.

Он добавил, что на ближайшей встрече — 11 ноября в Париже — лидеров ждёт общий ланч, во время которого может не быть времени на обстоятельный разговор.

— У нас будет ланч, но, полагаю, там будет много людей, — сказал американский лидер.

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