Трамп заявил, что ждёт полноформатной встречи с Путиным на G20

Президент США ещё раз заявил о своих хороших отношениях с российским лидером, вспомнив встречу с ним в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что настроен на полноформатную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита G20, который пройдёт в Аргентине в конце ноября.

— Мы вскоре встретимся на G20, где он и я будем. И вот этой встречи мы ждём, — отметил Трамп.

Он добавил, что на ближайшей встрече — 11 ноября в Париже — лидеров ждёт общий ланч, во время которого может не быть времени на обстоятельный разговор.

— У нас будет ланч, но, полагаю, там будет много людей, — сказал американский лидер.