Умер лауреат "Оскара", французский композитор Франсис Ле

Во Франции в возрасте 86 лет скончался композитор Франсис Ле. Информацию о его смерти в "Твиттере" подтвердил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Политик выразил соболезнования родственникам и близким Ле.

Франсис Ле — лауреат премии "Оскар" 1970 года за музыку к американскому фильму "История любви". Всего он написал более 60 саундтреков к фильмам, в том числе к картинам "Мужчина и женщина", "Пассажир дождя". Писал песни для Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холлидея.