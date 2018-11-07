Умер лауреат "Оскара", французский композитор Франсис Ле

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Умер лауреат "Оскара", французский композитор Франсис Ле

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Фото: © Twitter/franceinfo

Во Франции в возрасте 86 лет скончался композитор Франсис Ле. Информацию о его смерти в "Твиттере" подтвердил мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Политик выразил соболезнования родственникам и близким Ле.

Франсис Ле — лауреат премии "Оскар" 1970 года за музыку к американскому фильму "История любви". Всего он написал более 60 саундтреков к фильмам, в том числе к картинам "Мужчина и женщина", "Пассажир дождя". Писал песни для Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холлидея.

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