Генпрокурор США Джефф Сешнс ушёл в отставку

Генпрокурор, министр юстиции США Джефф Сешнс ушёл в отставку. Об этом на своей странице в "Твиттере" объявил Дональд Трамп.
— Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! — написал американский лидер.
Он добавил, что исполнять обязанности генпрокурора будет Мэттью Уитакер, ранее занимавший должность начальника штаба генпрокурора Сешнса в Минюсте США.
О намерении уволить министра юстиции из-за "дела РФ" Трамп объявлял ещё в марте.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени