Генпрокурор США Джефф Сешнс ушёл в отставку

Генпрокурор, министр юстиции США Джефф Сешнс ушёл в отставку. Об этом на своей странице в "Твиттере" объявил Дональд Трамп.

— Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! — написал американский лидер.

Он добавил, что исполнять обязанности генпрокурора будет Мэттью Уитакер, ранее занимавший должность начальника штаба генпрокурора Сешнса в Минюсте США.

О намерении уволить министра юстиции из-за "дела РФ" Трамп объявлял ещё в марте.