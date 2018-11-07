Генпрокурор США Джефф Сешнс ушёл в отставку

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Генпрокурор США Джефф Сешнс ушёл в отставку

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Фото: © Twitter/New York Daily News

Генпрокурор, министр юстиции США Джефф Сешнс ушёл в отставку. Об этом на своей странице в "Твиттере" объявил Дональд Трамп.

— Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! — написал американский лидер.

Он добавил, что исполнять обязанности генпрокурора будет Мэттью Уитакер, ранее занимавший должность начальника штаба генпрокурора Сешнса в Минюсте США.

О намерении уволить министра юстиции из-за "дела РФ" Трамп объявлял ещё в марте.

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