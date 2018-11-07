В Зимбабве при лобовом столкновении автобусов погибло 47 человек

Читайте также

В Зимбабве при лобовом столкновении автобусов погибло 47 человек

55

Фото © reportfocusnews.com

Во время разбора искорёженных машин спасатели обнаружили тела двух маленьких детей.

Число погибших в ДТП у города Русапе в Зимбабве достигло 47 человек. Среди них — двое маленьких детей. Об этом сообщает Report Focus News.

На фотографиях с места происшествия видно, что оба автобуса сильно искорёжены, у одного практически полностью отсутствует лобовая часть. Повсюду разбросаны тела и личные вещи пассажиров.

В настоящий момент на месте работает местная полиция. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×