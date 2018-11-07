Сешнс заявил, что уходит с поста генпрокурора США по просьбе Трампа

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Сешнс заявил, что уходит с поста генпрокурора США по просьбе Трампа

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Фото: © flickr.com/John Pemble

Джефф Сешнс, покинувший пост генпрокурора и министра юстиции США, заявил, что ушёл в отставку по просьбе президента Дональда Трампа. Об этом говорится в письме за его подписью.

— Дорогой господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку. С того дня, как я был введён в должность генерального прокурора Соединённых Штатов, я приходил на работу в Министерство юстиции каждый день с намерением выполнять мои обязанности и служить моей стране. Я делал так в меру своих возможностей, работая в поддержку фундаментальных юридических процессов, которые являются основой правосудия, — говорится в сообщении.

О намерении уволить министра юстиции из-за "дела РФ" Трамп объявлял ещё в марте. 7 ноября президент США официально заявил, что Джефф Сешнс ушёл в отставку. Исполнять обязанности генпрокурора будет Мэттью Уитакер.

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