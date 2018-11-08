Туристка из России скончалась во время купания в море на Кипре

На Кипре у берегов деревни Киссонерга в воде обнаружили тело 67-летней россиянки без сознания. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По имеющейся информации, женщина купалась с друзьями, а спустя некоторое время её заметили в воде в бессознательном состоянии. Врачи скорой помощи доставили женщину в больницу, однако там смогли лишь констатировать смерть. Точную причину гибели установят после вскрытия.

Ранее сообщалось о ещё одном трагическом случае, когда российский турист утонул в испанском городе Маспаломас.