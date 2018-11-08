Насмехавшийся над лысым братом принц Гарри тоже начал стремительно лысеть

По словам врачей, младшему сыну принцессы Дианы угрожает преждевременное облысение.

Британский принц Гарри, ещё недавно шутивший над своим старшим братом Уильямом по поводу его лысины, сам испытывает схожие проблемы. Так считает известный британский врач Азим Шахмалак. Об этом сообщает издание The Sun.

Он заметил, что всего год назад на макушке герцога Суссекского образовалась маленькая проплешина, однако сейчас она увеличилась вдвое и "поползла" на затылок.

— Если он сейчас же не примет меры, то к 40 годам его ждёт раннее облысение, как у брата, — заявил Шахмалак. — В таком случае единственным выходом для принца станет пересадка волос.

В прессе неоднократно отмечалось, что Гарри очень любил подшучивать над своим старшим братом. Однажды, отвечая на вопросы журналистов об Уильяме, он сказал: "Я думаю, он определённо умнее меня, мы это выяснили ещё в школе, когда он облысел".

Ранее журналисты уже пытались выявить у принца проблемы с волосами, анализируя его фотографии. Но то были лишь догадки. Теперь за дело взялся настоящий врач.