В Белом доме подтвердили, что не планируют встречи Путина и Трампа в Париже

Единственная двусторонняя встреча, которая запланирована у президента США Дональда Трампа в Париже, — это встреча с французским лидером Эмманюэлем Макроном. План поездки главы Белого дома не предусматривает других переговоров с главами государств.

— Мы не планируем других отдельных двусторонних встреч в Париже с президентом Путиным или другими лидерами, — цитирует ТАСС представителя американской администрации.

Ранее Трамп также заявлял, что на ближайшей встрече — 11 ноября в Париже — президентов США и России ждёт общий ланч, во время которого может не быть времени на обстоятельный разговор. При этом американский президент отмечал, что ждёт встречи с Владимиром Путиным на саммите G20.