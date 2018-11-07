В Белом доме подтвердили, что не планируют встречи Путина и Трампа в Париже

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В Белом доме подтвердили, что не планируют встречи Путина и Трампа в Париже

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Фото: © flickr/Nathan Borror

Единственная двусторонняя встреча, которая запланирована у президента США Дональда Трампа в Париже, — это встреча с французским лидером Эмманюэлем Макроном. План поездки главы Белого дома не предусматривает других переговоров с главами государств.

— Мы не планируем других отдельных двусторонних встреч в Париже с президентом Путиным или другими лидерами, — цитирует ТАСС представителя американской администрации.

Ранее Трамп также заявлял, что на ближайшей встрече — 11 ноября в Париже — президентов США и России ждёт общий ланч, во время которого может не быть времени на обстоятельный разговор. При этом американский президент отмечал, что ждёт встречи с Владимиром Путиным на саммите G20.

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