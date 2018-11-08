В Госдепе обещали до введения санкций против РФ изучить их последствия для США

В Госдепартаменте заявили, что США внимательно изучат последствия новых санкций против России для своей национальной безопасности.

— Мы хотим, чтобы эти санкции были введены правильным образом. Нам надо внимательно изучить последствия, которые будут иметь эти санкции для интересов национальной безопасности США, — цитирует ТАСС замруководителя пресс-службы Госдепа Роберта Палладино.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия не выполнила требования в рамках дела Скрипалей, в связи с чем не исключено введение второго пакета санкций против РФ. В российском кабмине сообщили о готовности поддержать отечественные компании, которых коснутся ограничения, а Кремль назвал возможные ограничительные меры США незаконными.