В возрасте 90 лет скончался художник Оскар Рабин

Во Флоренции скончался российский и французский художник, ему было 90 лет. О его смерти ТАСС сообщил официальный представитель мастера — коллекционер и меценат Марк Ивасилевич.
— Это огромная утрата. Россия и Франция потеряли великого художника, — заявил ТАСС коллекционер.
Оскар Рабин являлся одним из основателей Лианозовской школы художников и организатором всемирно известной Бульдозерной выставки, проведённой осенью 1974 года. Тогда группа художников решила провести выставку на открытом воздухе в Битцевском парке, их поддержали журналисты и дипломаты, но уже через полчаса сотни милиционеров в штатском прибыли на место, скрутили авторов работ и журналистов, а картины были подавлены бульдозерами.
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