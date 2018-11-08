Ещё один жилой дом обрушился на северо-востоке Франции

Во французском городке Шарлевиль-Мезьер вечером 7 ноября обрушился жилой дом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошёл около 19:20 по местному времени (20:20 мск). В рухнувшем доме было всего три квартиры, информации о погибших нет. Однако известно, что спасателям пришлось снимать одного из жильцов дома при помощи раздвижной лестницы.Также эвакуированы жители всех прилегающих домов — около 50 человек.

Примечательно, что в этот же день в город с визитом приезжал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он даже провёл там выездное заседание кабинета министров.

Ситуация с аварийным жильём сейчас очень остро стоит во Франции. Так, двумя днями ранее в центре Марселя рухнуло несколько жилых домов. По последним данным, погибло пять человек.