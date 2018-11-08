Десятки фанатов устроили потасовку перед матчем ЦСКА и "Ромы" — видео

Десятки фанатов устроили потасовку на улице Воронцово Поле в Москве перед матчем ЦСКА против итальянской "Ромы". По данным Mash, в драке участвовало по 50 болельщиков с каждой стороны.

Отмечается, что гости столицы "отступили" в отель, вход в который пытались разгромить фанаты команды-соперника.

По данным ТАСС, несколько болельщиков московского клуба были доставлены в различные отделения полиции города. В ходе драки они не применяли оружие и другие предметы, которые могли причинить оппонентам вред.

При этом жарко было и на стадионе "Лужники", где проходила игра. Во время второго тайма в районе гостевого сектора едва не случилась драка между фанатами. Стюардам и полиции удалось не допустить прямого контакта, но болельщики успели закидать друг друга стаканами и мелочью, а несколько итальянцев даже сняли ремни, готовясь к драке.

Напомним, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл в упорной борьбе "Роме", проведя 40 минут в меньшинстве, — 1:2.