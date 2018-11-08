Туристы из леса. Власти Барселоны борются с дикими кабанами в центре города

Жители Барселоны отмечают, что дикие кабаны, которые приходят с ближайших холмов в поисках пищи, становятся всё более смелыми. Раньше кабаны были достопримечательностью районов, расположенных недалеко от лесных массивов, а теперь зверей наблюдают ещё ближе к центру города, сообщает El Periodico.

Animales salvajes en la ciudad de #Barcelona | #Jabalís de Collserola llegan hasta Virrei Amat y el Guinardó. Vecinos de Vilapicina i la Torre Llobeta comparten un vídeo en el que se ve a los jabalís andando por la calle de noche. https://t.co/yCVeGF3YaF pic.twitter.com/LFoaJgTSZm — Carles Dijous (AAlb) (@carlesdijous) 2 ноября 2018 г.

В городском совете Барселоны сообщают, что планы по профилактике позволили сократить наблюдения за дикими кабанами в черте города. В 2016 году зафиксировано 1187 случаев, когда кабаны заходили на улицы, в 2017-м — уже 667 случаев, а в 2018-м — только 369 случаев.

Для того чтобы кабаны не приходили в город, на улицах установили закрытые мусорные контейнеры и попросили не размещать корм для уличных кошек на полу, потому что он, как и отходы пищи, привлекает диких животных. Эти меры имели и некоторый обратный эффект — теперь в поисках пищи кабаны идут уже в центр Барселоны.