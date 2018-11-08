МГУ стал лучшим российским вузом в предметных рейтингах Times Higher Education

Университет оценили по направлениям "Психология", "Науки о жизни" и "Науки о медицине и здоровье".

Британское издание Times Higher Education обнародовало результаты предметных рейтингов. В этом году лучшим российским вузом в трёх категориях из четырёх стал МГУ им. Ломоносова. Об этом сообщает ТАСС.

Примечательно, что в категории "Психология" МГУ впервые участвует в мировом рейтинге и разместился в диапазоне 101–125-го места, что является очень высоким результатом, пояснили в учебном заведении.

— С одной стороны, это высокая оценка и признание качества психологического образования. С другой стороны, это подтверждение правильности выбранной траектории обучения психологов в Московском университете, — цитирует агентство слова ректора университета Виктора Садовничего.

На втором месте в зачёте среди отечественных вузов расположился МФТИ, однако в категории "Физические науки" он второй год подряд становится лучшим в России. И занимает 50-е место в мировом рейтинге по этому направлению.

Ранее сообщалось, что более 10 российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире университетов U.S. News Best Global Universities 2019.