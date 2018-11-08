Герхард Шрёдер о российском Крыме: Реальность, которую придётся признать

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Герхард Шрёдер о российском Крыме: Реальность, которую придётся признать

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Крым рано или поздно придётся признать российским, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он также призвал ЕС к сотрудничеству с Москвой.

— Это реальность, которая однажды должна быть признана. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущёва на тот момент советской Украине, — отметил политик в интервью изданию Aachener Nachrichten.

Он добавил, что Евросоюзу нужно больше думать об отношениях с Россией, восстановить сотрудничество, что, по мнению Шрёдера, облегчило бы политическое урегулирование на Украине.

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