Крым рано или поздно придётся признать российским, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он также призвал ЕС к сотрудничеству с Москвой.

— Это реальность, которая однажды должна быть признана. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущёва на тот момент советской Украине, — отметил политик в интервью изданию Aachener Nachrichten.

Он добавил, что Евросоюзу нужно больше думать об отношениях с Россией, восстановить сотрудничество, что, по мнению Шрёдера, облегчило бы политическое урегулирование на Украине.