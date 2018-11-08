СК возбудил уголовное дело после гибели матери и её 12-летнего сына в Москве

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" после обнаружения в одной из московских квартир тел женщины и её сына. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.
Следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются соседи, изучаются камеры видеонаблюдения.
Напомним, ранее в квартире дома на улице Софьи Ковалевской были найдены тела женщины и её 12-летнего сына. У погибших — множественные ножевые ранения. Их тела обнаружила бабушка, которая пришла навестить родных.
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