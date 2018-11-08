Виктория Скрипаль не исключает, что дяди нет в живых, а его дочь — в заложниках

Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что её дяди, скорее всего, уже нет в живых, а его дочь Юлию Лондон будет удерживать в качестве политической заложницы. Об этом женщина рассказала "Известиям".

— Пока Тереза Мэй у власти, Юлию не выпустят из страны, тем более в Россию... Британская сторона с марта так и не предоставила никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипалей. И поэтому они, конечно, опасаются того, что она может после переезда в другую страну начать рассказывать ненужную информацию. Поэтому Юлия останется в Великобритании фактически в качестве политического заложника, пока не изменится климат в этой стране, — сказала Виктория.

Она добавила, что с момента инцидента в Солсбери ни разу не говорила с дядей, хотя у Юлии была возможность передать ему трубку.

— Моего дяди, скорее всего, уже нет в живых. Но ни одного слова мы от него так и не услышали и, боюсь, уже никогда не услышим, — отмечает женщина.

Напомним, ранее автор книги "Скрипаль файлз" журналист Марк Урбан рассказывал, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают поддерживать связь с людьми через электронную почту и социальные сети, а летом к Юлии из России приезжала подруга.