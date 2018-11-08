Проблемы с датчиками в Boeing 737 Max могут коснуться почти 250 авиалайнеров

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), ошибочные показатели системы контроля полёта могут коснуться 246 самолётов Boeing 737 Max по всему миру. Документ, который управление выпустило для пилотов, приводит РИА "Новости".

Ранее Лайф рассказывал, что проблему с системой контроля полёта называют одной из наиболее вероятных причин крушения самолёта индонезийской авиакомпании Lion Air. Трагедия над Яванским морем произошла 29 октября, из 189 человек, находившихся на борту, никто не выжил.

— Boeing опубликовал бюллетень, предназначенный для экипажей, о потенциальных ошибках поступающих данных при передаче с угла атаки. Горизонтальные стабилизаторы наклоняют вниз нос самолёта, что приводит к сложностям в управлении... FAA предупредило местных перевозчиков и авиационные власти других стран, использующих Boeing 737 Max... Ситуация затрагивает 246 самолётов по всему миру, — цитирует агентство заявление американских авиационных экспертов.

Boeing 737 MAX совершил первый успешный испытательный полёт в январе 2016 года. Согласно сведениям РИА "Новости", в России эту усовершенствованную модель Boeing в свой парк недавно получили в S7 Airlines.