Александр Емельяненко заявил об уходе из клуба "Ахмат"

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко покидает клуб "Ахмат". Такое заявление он сделал на своей странице в "Инстаграме". Спортсмен отметил, что срок действия его контракта истёк. А решение не подписывать новый было принято совместно с руководством клуба.

— Мы с руководством приняли обоюдное решение и продлевать контракт не стали! Мы будем вместе делать одно общее дело, развивать бои, развивать спорт, — написал Емельяненко.

Емельяненко-младший подписал контракт с клубом "Ахмат" в ноябре 2016 года. С тех пор он провёл пять боёв, в которых одержал четыре победы. Последний — против Джонсона в Москве — завершился вничью.

Ранее сообщалось, что 37-летний Емельяненко свой следующий поединок проведёт 15 декабря на турнире в Екатеринбурге. Соперником россиянина будет Франсимар Баррозу (Бразилия).