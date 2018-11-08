Госдеп США: Иран "прячет" свои танкеры, чтобы избежать последствий от санкций

Спецпредставитель США Брайан Хук сообщил журналистам, что власти Ирана решили спрятать свои танкеры, отключив их автоматическую идентификационную систему. Теперь они не видны на локаторах других судов и представляют большую опасность в море. Заявление спецпредставителя в Госдепе приводит ТАСС.

— На основе достоверных данных мы теперь знаем, что до десятка иранских нефтетанкеров недавно отключили свои морские транспондеры автоматической идентификационной системы и, по сути, пропали из виду... Такие действия представляют собой угрозу безопасности на море. Эти транспондеры предназначены для обеспечения максимальной видимости на море... — рассказал Брайан Хук.

По словам Брайана Хука, после санкций иранские суда от несчастных случаев страхуют только иранские страховые компании. Они явно не смогут покрыть убытки, если произойдёт крупная авария или разлив нефти в чужих территориальных водах. Так что Госдеп США предупреждает, что финансовую ответственность за возможное происшествие с иранскими танкерами придётся брать на себя стране, принимающей в своих портах эти суда.

Ранее суда Ирана уже отключали транспондеры, "чтобы избежать санкций", — до принятия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который подписали власти Ирана, европейские лидеры и США во время президентского срока Обамы.

Напомним, США ввели новые санкции против иранского банковского и транспортного сектора 5 ноября. Позицию Штатов осудили в Турции и в России.