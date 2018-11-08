В США осудили вандала, киркой разбившего звезду Трампа на "Аллее славы"

Американца, разбившего звезду Дональда Трампа на "Аллее славы" в Голливуде, приговорили к трём годам испытательного срока. 24-летний Остин Клэй подписал соглашение о признании вины, сообщает New York Daily News.

В ходе судебного заседания молодой человек был приговорён к одному дню тюрьмы, который уже отсидел. Кроме этого, Клэй 20 дней проведёт на общественных работах и будет находиться на испытательном сроке в течение трёх лет.

Мужчину обязали обратиться за психологической помощью и выплатить Голливудской торговой палате $9,4 тысячи в качестве возмещения ущерба. Адвокат Клэя заявил, что они очень довольны исходом дела.

Напомним, инцидент произошёл в июле 2018 года. Мужчина практически уничтожил звезду киркой. Добавим, что звезда Трампа регулярно становится объектом посягательств со стороны вандалов. Так, в октябре 2016 года, также с помощью кирки и кувалды, на неё покушался 52-летний американец.