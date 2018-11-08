В США скончалась каскадёр, выполнявшая трюки для "Чудо-женщины"

Обладательница 22 мировых рекордов скорости на земле и воде за свои каскадёрские достижения несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса.

Известный голливудский каскадёр Китти О’Нил (Китти Хэмблтон по фамилии мужа) скончалась в Южной Дакоте в возрасте 72 лет. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Для наших соотечественников её имя говорит, возможно, не так много, однако это не умаляет заслуг отважной женщины-каскадёра. Несмотря на глухоту, миниатюрность (рост 160 см) и две перенесённые операции по удалению раковых опухолей ещё в 1960-е годы, она является обладательницей целого ряда рекордов, некоторые из которых были занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

В 1970 году она установила женский мировой рекорд скорости на водных лыжах — 168 км/ч. В 1976 году она разогналась до скорости 843 км/ч на автомобиле мощностью 48 000 л. c. А в 1980 году установила рекорд высоты каскадёрского падения — 127 футов (38,7 метра — примерно 12 этажей).

Примечательно, что этот прыжок выполнялся прямо во время съёмок известного сериала "Чудо-женщина" и был показан в одной из серий. Правда, позже Китти сама же и побила это достижение, прыгнув с вертолёта с высоты 180 футов (54,8 метра).

Kitty O'Neil, deaf Hollywood stuntwoman who worked on "Wonder Woman," dies at 72 https://t.co/2OxYncn8Ri pic.twitter.com/VI9z5gRcDr — New York Daily News (@NYDailyNews) November 7, 2018

Кроме того, в 1977 году Китти установила рекорд на четверть мили, проехав её за 3,225 с. В этом же заезде был установлен рекорд конечной скорости на четверти мили в 631,732 км/ч.

Сообщается, что в последние годы она отошла от своих рискованных увлечений, занималась готовкой, выращиванием цветов и играла в компьютерные игры.