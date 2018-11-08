Журналиста CNN выгнали из Белого дома за неловкий жест на брифинге Трампа

Белый дом приостановил действие аккредитации корреспондента CNN Джима Акосты. Сам репортёр в "Твиттере" подтвердил, что ему отказали во входе в Белый дом.

I’ve just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit — Jim Acosta (@Acosta) 8 ноября 2018 г.

Инцидент произошёл во время пресс-конференции Дональда Трампа по поводу прошедших промежуточных выборов в конгресс. Акоста задал вопрос, но президент США попросил журналиста сесть на место, а женщина-модератор попыталась отобрать у него микрофон. Тогда Акоста её отстранил.

По словам пресс-секретаря администрации США Сары Сандерс, лишение журналиста допуска связано с неподобающим отношением к женщине, чего в Белом доме не потерпят.

— Президент Трамп верит в свободу прессы и ожидает и готов к сложным вопросам о себе и своей команде. Тем не менее мы не потерпим, чтобы корреспондент распускал руки по отношению к молодой женщине, которая выполняет свою работу в качестве стажёра в Белом доме, — говорится в сообщении Сандерс.

Она добавила, что действие аккредитации журналиста CNN приостановлено на неопределённый срок.