Эксперты говорят, что россияне вернулись к интенсивному шопингу

Жители России вернулись в октябре к модели интенсивного шопинга, сообщает исследовательский холдинг "Ромир". Повседневные расходы россиян в прошлом месяце выросли на 3,1%, при этом люди посещают больше торговых точек, но оставляют там меньше денег. Данные исследования публикует РИА "Новости".

— Общие повседневные расходы россиян в октябре продолжили расти после небольшой прибавки показателя в сентябре. Так, за второй осенний месяц россияне потратили на 3,1% больше, чем месяцем ранее. Таким образом, месячная инфляция в размере 0,4%, рассчитанная Росстатом, была успешно преодолена, рост расходов можно считать действительно ощутимым, — цитирует агентство данные исследования.

При этом эксперты отмечают, что если брать данные не за последние два месяца, а за весь год, то индекс покупательской активности снизился на 0,6%, а накопленная за год инфляция составила 3,5%.

Исследование холдинга основано на информации о потреблении 40 тысяч россиян в 220 городах страны. Ранее "Ромир" сообщал, что россияне часто ходят в магазины, но стали больше экономить на одежде и развлечениях. А 58 процентов населения удовлетворены своей работой и зарплатой.