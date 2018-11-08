Барак без крабов. В ОНК рассказали об условиях содержания Цеповяза в колонии

Вячеслав Цеповяз, осуждённый на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущёвской, отбывает наказание в обычном бараке приамурской колонии, без привилегий. Об этом РИА "Новости" рассказала председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова.

— Я виделась с ним две-три недели назад... Отбывает наказание на обычных условиях, читает, живёт в бараке. Раньше он работал, сейчас не работает, ему поставили инвалидность, что-то с рукой, — сказала Охотникова.

Агентство также сообщило, что заместитель прокурора Амурской области выехал с проверкой в исправительную колонию, где отбывает наказание Цеповяз.

Ранее СМИ опубликовали снимки, на которых приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз ест крабов, шашлык и красную икру, а также пользуется мобильным телефоном. Во ФСИН заявили, что фото были сделаны в 2015 году, проверка прежде уже проводилась и теперь назначена новая. Следственный комитет намерен жёстко оценить действия сотрудников колонии из-за "тюремного пира" Цеповяза. А вот адвокат члена банды Цапков назвал фото фейковыми.