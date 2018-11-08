Шесть человек погибли при взрыве на заводе по производству удобрений в Китае

В китайской провинции Хэбэй произошёл взрыв на заводе по производству удобрений. Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао".

По предварительной информации, на месте взрыва были обнаружены тела шестерых погибших. Ещё семь человек были доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается. На месте трагедии работают пожарные. Полиция выясняет все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при взрыве на угольной шахте в Китае.