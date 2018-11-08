В Иркутской области потушили пожар на складах площадью 8600 кв. метров

Читайте также

В Иркутской области потушили пожар на складах площадью 8600 кв. метров

736
Сейчас пожарные разбирают и проливают конструкцию, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Иркутские спасатели ликвидировали пожар на площади 8600 квадратных метров на складах в Иркутском районе. Об этом сообщает ТАСС.

— Открытое горение ликвидировано в 9:10 (4:10 мск). Сейчас идёт проливка и разбор конструкций, — цитирует агентство слова представителя МЧС.

Ранее сообщалось, что ранним утром в Иркутской области загорелись цеха на площади 8,6 тысячи квадратных метров. Пожару была присвоена повышенная степень опасности.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×