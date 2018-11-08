В Иркутской области потушили пожар на складах площадью 8600 кв. метров

Иркутские спасатели ликвидировали пожар на площади 8600 квадратных метров на складах в Иркутском районе. Об этом сообщает ТАСС.
— Открытое горение ликвидировано в 9:10 (4:10 мск). Сейчас идёт проливка и разбор конструкций, — цитирует агентство слова представителя МЧС.
Ранее сообщалось, что ранним утром в Иркутской области загорелись цеха на площади 8,6 тысячи квадратных метров. Пожару была присвоена повышенная степень опасности.
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