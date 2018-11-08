Депутат Рады: В Европе "в шоке" от уровня свободы слова на Украине

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Депутат Рады: В Европе "в шоке" от уровня свободы слова на Украине

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Фото: © Flickr/Funky Tee

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал телеканалу NEWSONE о своих переговорах с французскими сенаторами. По словам Рабиновича, европейские парламентарии в шоке от ситуации со свободой слова и фактов избиения журналистов на Украине.

Депутат уверен, что, если ситуация в стране не поменяется в лучшую сторону, страны ЕС могут ввести санкции против Украины.

— Они говорят: мы будем информировать правительство Франции, мы будем информировать европейские структуры и, самое главное, мы будем мониторить ситуацию. Если это будет продолжаться, то очень серьёзным может стать разговор о санкциях, персональных санкциях — против тех, кто душит свободу слова, — привёл слова французских сенаторов Рабинович.

Также депутат Рады уверен, что украинские политики боятся быть невыездными и "нерукоподаваемыми", а к этому всё и идёт.

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