В результате массового ДТП в Мексике восемь человек погибли, десятки пострадали

Восемь человек погибли и по меньшей мере 20 человек получили ранения в массовом ДТП на трассе Мехико — Толука недалеко от Мехико. Об этом сообщает газета El Sol de México.

Un accidente múltiple entre un tráiler y 12 vehículos ha dejado al menos 40 lesionados de forma preliminar, así como 7 fallecidos, en la autopista México-Toluca a la altura de Puerta Santa Fe. El incidente ocurrió a la altura del km 14+500 cuando un tráiler se quedó sin frenos. pic.twitter.com/bIPRh6j4Cy — Teoloyuquenses (@Teoloyuquenses1) November 8, 2018

По информации журналистов, грузовик, у которого отказали тормоза, на полной скорости буквально смял 12 легковых автомобилей на оживлённой платной трассе. Отмечается, что на данный момент не всех пострадавших удалось вытащить из покорёженных автомобилей. На месте продолжают работать мексиканские спасатели.

Ahora paramédicos de ERUM rescatan personas que fallecieron en accidente de la autopista México Toluca. pic.twitter.com/MP5XgBoGNw — SUUMA Voluntarios (@SUUMA_CDMX) November 8, 2018

Движение на трассе полностью заблокировано, водителей отправляют в объезд по бесплатной дороге.