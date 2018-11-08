В результате массового ДТП в Мексике восемь человек погибли, десятки пострадали

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В результате массового ДТП в Мексике восемь человек погибли, десятки пострадали

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Фото © Twitter @SUUMA_CDMX

Восемь человек погибли и по меньшей мере 20 человек получили ранения в массовом ДТП на трассе Мехико — Толука недалеко от Мехико. Об этом сообщает газета El Sol de México.

По информации журналистов, грузовик, у которого отказали тормоза, на полной скорости буквально смял 12 легковых автомобилей на оживлённой платной трассе. Отмечается, что на данный момент не всех пострадавших удалось вытащить из покорёженных автомобилей. На месте продолжают работать мексиканские спасатели.

Движение на трассе полностью заблокировано, водителей отправляют в объезд по бесплатной дороге.

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