Документы на участие в выборах губернатора Приморья подали уже 20 человек

Документы на участие в повторных выборах губернатора Приморья подали уже 20 человек. 8 ноября число кандидатов пополнилось двумя самовыдвиженцами, сообщила ТАСС секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

Документы подали Жанна Семукова и Александр Мамошин. Из всех кандидатов уже 10 самовыдвиженцев, в том числе врио губернатора края Олег Кожемяко.

Напомним, после того как ЦИК признала результаты сентябрьских выборов недействительными, было объявлено, что новое голосование состоится 16 декабря. В первый же день регистрации избирательная комиссия Приморья приняла документы от 12 человек. Приём документов от претендентов на участие в выборах завершится 18 ноября.