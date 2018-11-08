Киев предостерёг Европу от российского "энергетического кнута"

Парламент, правительство и президент Украины предостерегают Европу от участия в российском строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

— Мы как никто знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку, — цитирует Парубия "Укринформ".

Он назвал энергетическую безопасность важным элементом безопасности не только Украины, но и "всего свободного мира".

Напомним, ранее украинская государственная компания "Нафтогаз" приступила к реализации "плана Б" из-за строительства "Северного потока — 2".