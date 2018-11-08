Полиция задержала крупную группировку, поставлявшую наркотики в 20 регионов РФ

У банды изъяли почти тонну запрещенных средств, среди которых были и психотропные.

Полиция задержала 18 членов преступной группы, которая распространяла наркотики в 20 регионах России, при этом у них изъяли более 950 килограммов наркотиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, участники группы осуществляли весь цикл незаконного оборота наркотиков, включая контрабанду из Европы в РФ и производство в подпольной лаборатории в Подмосковье. Задержаны были в том числе лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков, они заключены под стражу.

У банды изъяли почти тонну наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, у них забрали 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов. Также наркоторговцы хранили у себя свыше 15 кг фальсифицированных таблеток, предназначенных для лечения нервных расстройств и поддельные документы силовиков.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нём".