Историк напомнил Макрону о жертвах русского народа в XX веке ради свободы Европы

Французский историк Эдуар Юссон напомнил президенту Эмманюэлю Макрону, что Россия дважды за XX век была союзником Франции и вносила неоценимый вклад в победы в мировых войнах. Ранее Макрон выдвинул идею о создании общеевропейской армии, которая сможет защитить Европу от возможной агрессии Китая, России, а также от США. Ответ учёного президенту публикует издание Atlantico.

Слова президента Франции о том, что Россия может стать врагом, привели в изумление историка. Ведь заявление французский лидер сделал за несколько дней до встречи с Владимиром Путиным, который прибудет в Париж для празднования столетней годовщины окончания Первой мировой войны.

— Без героической борьбы и огромных потерь царской армии осенью 1914 года у немецкой армии было бы достаточно дивизий, чтобы повернуть на запад, чтобы раздавить нашу армию. Разве сейчас не время, чтобы воздать должное миллиону восьми сотням тысяч погибших русских солдат? Разве мы не должны оставлять современную политику, чтобы помнить, как русский народ дважды спас наш республиканский режим в двадцатом веке? — цитирует издание историка Юссона.

Ранее о мероприятиях, посвящённых столетнему юбилею окончания Первой мировой войны, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Согласно его словам, Владимир Путин посетит могилу Неизвестного солдата в Париже и примет участие в пленарном заседании Парижского форума мира.