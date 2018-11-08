СМИ сообщили, что в России скрыто начали повышать цены на топливо

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщили, что кабмин не обладает информацией о клиентских программах сетей.

Российские нефтяные компании с июня начали сокращать или отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на топливном рынке.

Таким образом, компании при согласованной с правительством заморозке цен нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо. Комментариев самих компаний на этот счёт пока нет, а в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Козака, как отмечает издание, сообщили, что кабмин не обладает информацией о клиентских программах.

Как писал Лайф, нефтяные компании взяли на себя обязательство сдерживать розничные цены с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года. Вместе с тем Росстат ранее рассказал о росте цен на бензин.