Теперь никаких крабов. Члена банды Цапков Цеповяза поместили в штрафной изолятор

По словам главы региональной ОНК, в ШИЗО заключённый может находиться до одного месяца.

Члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который отбывает 20-летний срок в приамурской колонии строгого режима, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщила глава региональной ОНК Наталья Охотникова, добавив, что представители комиссии будут выезжать в колонию вместе с прокуратурой.

— Сообщили сегодня, что помещён в штрафной изолятор, — приводит её слова РИА "Новости". — Причину не знаю. Наверное, какой-то проступок сделал, нарушил внутренний распорядок.

Как пояснила Охотникова, в ШИЗО заключённый может находиться до одного месяца.

Напомним, ранее в СМИ появились снимки, на которых Цеповяз ест крабов, шашлык и красную икру, а также пользуется мобильным телефоном. Адвокат осуждённого заявил, что фотографии фейковые, однако во ФСИН заявили, что они были сделаны в 2015 году. СК намерен жёстко оценить действия сотрудников колонии из-за тюремного пира Цеповяза.

Как ранее писал Лайф, в ОНК рассказали, что Цеповяз отбывает наказание в обычном бараке и без привилегий.