ВЦИОМ рассказал о предпочтениях россиян при выборе продуктов и бытовой техники

За последние несколько лет жители России намного внимательнее стали обращать внимание на выбор продукции — и это является явным признаком развития культуры потребления, уверены эксперты.

Россияне предпочитают российские продукты и импортную бытовую технику, показывает опрос ВЦИОМ. Согласно исследованию, при равной цене 95% жителей России выберут отечественные овощи, 94% жителей возьмут российскую рыбу и мясо, 91% предпочтёт произведённые в России молочные продукты. Результаты опроса сообщает ТАСС.

Также в документе сказано, что 82% опрошенных не променяют отечественные фрукты на импорт, 85% остановят свой выбор на российских макаронах. А 76% россиян возьмут отечественный шоколад.

При возможности приобрести иностранную одежду её выберут 46% граждан, обувь — 52%. Учёные отмечают, что разрыв с любителями российских брендов не велик. Отечественную одежду предпочитают 40% опрошенных, а 38% возьмут российскую обувь.

Бытовая техника иностранных марок всё ещё остаётся намного популярней отечественной, её предпочтут 73 процента респондентов.

За последние годы усилилась тяга россиян к отечественным продуктам, уверены специалисты. Но вот однозначный вывод о предпочтении россиян иностранной бытовой техники специалисты сделать не могут, потому что слишком много на рынке брендов, стилизованных под иностранные.