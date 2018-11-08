Принц Чарльз пообещал поменять своё поведение, когда станет королём

Наследник британского престола дал обширное интервью в преддверии своего 70-летнего юбилея.

Принц Чарльз заявил, что изменит своё поведение, когда станет королём Великобритании. Об этом он рассказал в эфире телепередачи Prince, Son & Heir — Charles at 70, которая выйдет на экраны британского телевидения в четверг, 8 ноября. Отрывки из этой программы были опубликованы газетой The Telegraph.

Как заявил принц Чарльз, когда он взойдёт на престол, прекратит участвовать в общественных акциях, в том числе в таких сферах, как охрана окружающей среды или архитектура. По словам Чарльза, став королём, он будет действовать исключительно "в рамках конституционных параметров".

— Вы не можете быть таким же, как суверен, если вы — принц Уэльский или наследник. Сама мысль о том, что я собираюсь дальше продолжать действовать таким же образом, если мне придётся унаследовать трон, является полной чушью, потому что эти две ситуации совершенно различны, — сказал он.

Эти высказывания Чарльза стали первыми на тему дальнейшего исполнения монарших функций. Ранее обсуждение этого вопроса он считал неэтичным.