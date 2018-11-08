Зачинщиком стал член ИГИЛ. При бунте в колонии в Таджикистане погибло 13 человек

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Зачинщиком стал член ИГИЛ. При бунте в колонии в Таджикистане погибло 13 человек

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Фото: ©РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Заключённые захватили один из корпусов колонии, однако спецназу удалось подавить бунт.

Во время бунта в колонии строгого режима в Таджикистане погибли 13 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах страны. Инцидент произошёл в городе Худжанде на севере республики.

Как выяснилось, один из заключённых — член ИГИЛ*, сумел разоружить охранника, после чего начал стрелять по надзирателям. Заключённые захватили один из корпусов колонии, однако спецназу удалось подавить бунт.

В результате штурма были убиты 13 заключённых.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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