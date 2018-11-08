Семь человек пострадали при столкновении танкера и фрегата НАТО в Норвегии

Семь человек пострадали в результате столкновения танкера и фрегата у побережья Норвегии. Об этом сообщает TV 2 Norge.

Инцидент произошёл недалеко от района Хордаланн. С фрегата Helge Ingstad были эвакуированы 137 человек. С танкера спасли 23 человека.

Степень тяжести травм у раненых не известна. Причина столкновения также пока не сообщается.

Фрегат Helge Ingstad принимал участие в учениях стран НАТО Trident Juncture. Ранее в ходе этих манёвров пострадали четверо шведских военнослужащих.