Семь человек пострадали при столкновении танкера и фрегата НАТО в Норвегии

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Семь человек пострадали при столкновении танкера и фрегата НАТО в Норвегии

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Фото: © Flickr/Defence Images

Семь человек пострадали в результате столкновения танкера и фрегата у побережья Норвегии. Об этом сообщает TV 2 Norge.

Инцидент произошёл недалеко от района Хордаланн. С фрегата Helge Ingstad были эвакуированы 137 человек. С танкера спасли 23 человека.

Степень тяжести травм у раненых не известна. Причина столкновения также пока не сообщается.

Фрегат Helge Ingstad принимал участие в учениях стран НАТО Trident Juncture. Ранее в ходе этих манёвров пострадали четверо шведских военнослужащих.

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