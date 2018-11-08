Прокуратура просит завести дело на сотрудников колонии, где находится Цеповяз

Как оказалось, члену банды Цапков разрешались дополнительные длительные и краткосрочные свидания, а также встречи с другими заключёнными.

Прокуратура требует возбудить дело против должностных лиц колонии строгого режима, где содержится Вячеслав Цеповяз, осуждённый на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущёвская. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

— Повторная проверка в октябре 2018 года показала, что нарушения, связанные с предоставлением незаконных привилегий указанному лицу, продолжают иметь место, — отметил он.

По словам Куренного, прокуратура просит возбудить дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий".

Отмечается, что Цеповязу были созданы специальные условия и ему не только предоставлялись дорогие продукты и позволялось пользоваться телефоном, но и разрешались дополнительные длительные и краткосрочные свидания, встречи с другими заключёнными.

Ранее СМИ опубликовали снимки, на которых приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз ест крабов, шашлык и красную икру. Во ФСИН заявили, что фото были сделаны в 2015 году, проверка прежде уже проводилась и теперь назначена новая. Как ранее писал Лайф, Цеповяза поместили в штрафной изолятор.