Эксперты составили рейтинг самых качественных российских курортов

Эксперты российского сервиса бронирования билетов Tvil.ru составили рейтинг самых качественных российских курортов, проведя опрос среди туристов.

Респондентам необходимо было ответить, в каком регионе России самые качественные жильё и отдых.

Выяснилось, что с этой точки зрения наилучшие для отдыха в России курорты находятся в Краснодарском крае. За них высказались 37% опрошенных.

Также в пятёрке лидеров расположились Крым и Севастополь, Ленинградская и Московская области и Алтайский край.