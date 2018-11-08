Приставы назвали сумму долгов россиян за 2018 год

Читайте также

Приставы назвали сумму долгов россиян за 2018 год

46

Фото: ©РИА Новости/Алексей Сухоруков

По сравнению с прошлым годом, общий размер долгов россиян вырос на 5,5 процентов.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) назвали общую сумму задолженности россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя ведомства.

По состоянию на 1 октября в территориальных органах ФССП на исполнении находится 31,3 миллиона производств на сумму 3,8 триллиона рублей в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отмечается, что за аналогичный период в 2017 году эта сумма составляла 3,6 триллиона рублей. Тогда на рассмотрении приставов находилось 26,5 миллиона исполнительных производств.

Ранее аналитики сервиса "Яндекс.Деньги" подсчитали средний размер заплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×