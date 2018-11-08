Приставы назвали сумму долгов россиян за 2018 год

По сравнению с прошлым годом, общий размер долгов россиян вырос на 5,5 процентов.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) назвали общую сумму задолженности россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя ведомства.

По состоянию на 1 октября в территориальных органах ФССП на исполнении находится 31,3 миллиона производств на сумму 3,8 триллиона рублей в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отмечается, что за аналогичный период в 2017 году эта сумма составляла 3,6 триллиона рублей. Тогда на рассмотрении приставов находилось 26,5 миллиона исполнительных производств.

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