Экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя, оставили под арестом

Бывшие сотрудники правоохранительных органов останутся в следственном изоляторе до 31 декабря.

Верховный суд Башкирии оставил под арестом трёх бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя на рабочем месте в Уфе.

— Мера пресечения не изменена, — сообщил представитель суда.

В изнасиловании девушки подозревают бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, экс-главу ОМВД РФ по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

Все трое также могут стать фигурантами дела о побоях, так как медосвидетельствование выявило множественные гематомы по всему телу пострадавшей.