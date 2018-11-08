Экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя, оставили под арестом

Верховный суд Башкирии оставил под арестом трёх бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя на рабочем месте в Уфе.
— Мера пресечения не изменена, — сообщил представитель суда.
В изнасиловании девушки подозревают бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, экс-главу ОМВД РФ по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.
Все трое также могут стать фигурантами дела о побоях, так как медосвидетельствование выявило множественные гематомы по всему телу пострадавшей.
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