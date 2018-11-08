Хотела причинить боль. В США девочка подкладывала иглы в конфеты на Хеллоуин

Сладости могли попасть к другим жителям через детскую игру Trick or Treat, когда дети переодеваются в монстров и "угрожают" соседям по улице, а те "откупаются" деньгами и угощениями.

Американская полиция обвинила 11-летнюю девочку в том, что она подкладывала иглы в конфеты, которые раздавала на Хеллоуин. Об этом сообщает телеканал Fox8, ссылаясь на пресс-релиз управления шерифа округа Роуэн.

В Соединённых Штатах одной из главных забав в канун Дня всех святых остаётся детская игра Trick or Treat. Дети переодеваются в монстров и "угрожают" соседям по улице, а те "откупаются" деньгами и угощениями.

В управлении шерифа отметили, что получили сведения о множественных незначительных ранениях, которые были нанесены 12-летнему мальчику после того, как он съел одну из собранных конфет. Позднее был зафиксирован ещё один инцидент.

Во время расследования выяснилось, что девочка подкладывала иглы в конфеты, так как хотела причинить боль.

Обвинение 11-летней предъявлено в распространении еды с посторонними объектами. Дело передано в суд по делам несовершеннолетних.

Напомним, что подобный инцидент произошёл в Австралии. Тогда в больницу попал молодой человек , который ел клубнику с иглами. За помощь в поимке лиц, подкладывающих иглы в клубнику, обещают заплатить 70 тысяч долларов.