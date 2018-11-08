В Московском зоопарке впервые за 15 лет появился на свет детёныш мартышки диана

Новорождённый малыш получит своё имя спустя примерно полгода. Увидеть семейство можно в павильоне "Дом обезьян".

В Московском зоопарке впервые за 15 лет родилась краснокнижная мартышка диана. Как сообщается на сайте зверинца, детёныш появился на свет 26 октября, а сейчас он весит не более 600 граммов.

Родителями малыша стали десятилетняя самка Фиона, которая в 2014 году приехала из Новосибирска, и девятилетний самец Тувай, прибывший в 2016-м из Зальцбурга. До этого в Московском зоопарке другая пара мартышек диана приносила потомство в 2002 году.

— Увидеть малыша вместе с родителями можно в павильоне "Дом обезьян", — отметили в пресс-службе зверинца.

Новорождённый детёныш получит имя примерно через полгода после того, как специалисты как следует понаблюдают за ним, узнают его характер и отличительные особенности.

Отметим, мартышки диана считаются одними из самых эффектных и красивых представителей своего семейства. Этот вид занесён в Международную Красную книгу в категории "уязвимые".