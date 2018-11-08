В Москве благоустроят территорию возле Киевского вокзала

В перспективе обновлённые территории будут соединены с парком Горького и Нескучным садом.

Работы по благоустройству территории возле Киевского вокзала в столице начнутся в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Реконструкцию планируется провести в два этапа. В первую очередь работы начнутся на Киевской и Брянской улицах, площади Киевского вокзала, 2-м Брянском переулке и Можайском Валу.

Второй этап работы включает в себя благоустройство набережных Тараса Шевченко и Бережковской, Кутузовского проспекта, Смоленской и Большой Дорогомиловской улицы и Украинского бульвара.

Обновлённая территория должна будет объединить район Дорогомилово с парком Горького, Нескучным садом, а также другими популярными зонами отдыха в центре Москвы.