Задержан подозреваемый в убийстве женщины и её 12-летнего сына в Москве

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Задержан подозреваемый в убийстве женщины и её 12-летнего сына в Москве

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и её 12-летнего сына. Их тела были обнаружены накануне в одной из квартир на улице Софьи Ковалевской в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, мужчину задержали утром 8 ноября.

Как сообщал Лайф, в среду, 7 ноября, в квартире на севере Москвы были найдены тела женщины и её сына. Убитых с множественными ножевыми ранениями обнаружила бабушка мальчика, которая пришла навестить родных. В квартире нашли орудие преступления — нож.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

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