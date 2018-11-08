МВД хочет получить доступ к диагнозам пациентов психбольниц

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МВД хочет получить доступ к диагнозам пациентов психбольниц

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Фото: © flickr.com/júbilo·haku·

Министерство внутренних дел России предложило "рассекречивать" для правоохранителей информацию о диагнозах пациентов психиатрических медицинских учреждений. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, речь идёт именно о тех пациентах, которые представляют опасность для окружающих. Документ, инициирующий обращение в Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

По факту, правоохранители могут получить доступ к сведениями, представляющим врачебную тайну. Если предложение Министерства будет поддержано, то согласие пациентов и их законных представителей не потребуется.

В обращении МВД речь идёт о поправках в закон "Об основах охраны здоровья граждан".

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